Тюменские первички "Единой России" купили квадроцикл и коптер для бойцов

13:28 17 июня 2024
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Участники СВО из Тюменской области получили квадрокоптер Mavic 3T, приобретенный на средства, собранные первичными отделениями тюменского отделения "Единой России". Новое оборудование куплено по просьбе ребят и поможет выполнять боевые задачи бойцам инженерно-саперной роты. 

 За апрель-май первичные отделения "Единой России" Тюменской области собрали 1 млн 281 тысячу рублей, в мае на часть средств был приобретен квадроцикл, в июне — квадрокоптер. Доставила технику в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России".

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