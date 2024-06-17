Тюменские первички "Единой России" купили квадроцикл и коптер для бойцов

Участники СВО из Тюменской области получили квадрокоптер Mavic 3T, приобретенный на средства, собранные первичными отделениями тюменского отделения "Единой России". Новое оборудование куплено по просьбе ребят и поможет выполнять боевые задачи бойцам инженерно-саперной роты.

За апрель-май первичные отделения "Единой России" Тюменской области собрали 1 млн 281 тысячу рублей, в мае на часть средств был приобретен квадроцикл, в июне — квадрокоптер. Доставила технику в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России".