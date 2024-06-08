Тюменская область удвоила выплаты заключающим контракт с Минобороны

400 тысяч рублей получат заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, постановление о двукратном увеличении региональной выплаты подписал губернатор Александр Моор.

"К федеральной выплате в 195 тысяч рублей в дополнение начисляется региональная - 205 тысяч. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года", - указано в информцентре правительства.

ДО этого региональная часть выплаты составляла 100 тысяч рублей.

Таким образом, денежное довольствие контрактника из Тюменской области при службе на территории России составит 400 тысяч рублей (единовременная выплата) плюс ежемесячная зарплата от 40 тысяч рублей. При службе в зоне СВО - 400 тысяч рублей выплата плюс зарплата при выполнении боевых задач — от 210 тысяч рублей (ежемесячно) плюс дополнительные выплаты за подбитую технику, активные наступательные действия.

уточнить информацию можно по телефонам горячей линии 117, в пункте отбора 8 (3452) 79-19-04 и в кол-центре — 8 (3452) 79-19-05.