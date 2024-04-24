Тюменским бойцам передадут квадрокоптеры, рации и тепловизоры

Очередная передача оборудования для бойцов СВО состоялась в Штабе общественной поддержки Тюменской области. Оно было приобретено в рамках акции "100 миллионов для Победы". Доставят груз на передовую активисты регионального отделения "Офицеров России" под руководством Александра Сукаченко.

"Выполнены заявки тюменских участников СВО. Мы привезем ребятам аптечки, тепловизионные прицелы, тепловизионный монокуляр, дальномерную трубу, цифровые рации, ретрансляторы и самое нужное и ценное – пять квадрокоптеров с тепловизорами, два из них отправятся на Авдеевское направление, два – на Запорожское, один – на Херсонское", - рассказал Александр Сукаченко.

По словам Сукаченко, это современнейшая техника. Ретрансляторы к портативным рациям позволяют постоянно менять волну, чтобы противник не смог ее засечь. А с помощью тепловизоров на квадрокоптерах можно получить гораздо больше информации: бойцы увидят передвижения противника, даже если оно происходит ночью, что очень удобно для разведки и мониторинга.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регисполкома партии "Единая Россия" Ольга Швецова отметила, что благодаря этому оборудованию будет спасено множество жизней российских военных.

"Наш опыт проведения акции оказался востребован в других регионах, и теперь там тоже проходит подобный благотворительный сбор. Это позволяет оперативнее оказывать помощь российским бойцам. В Тюменской области все подробности о сборе средств можно узнать на сайте тюменьдляпобеды.рф. Приглашаем всех неравнодушных поучаствовать в акции и внести свой вклад в Победу", - обратилась Ольга Швецова к жителям региона.

По мнению исполнительного секретаря городского отделения "Единой России", заместителя председателя городской думы Дмитрия Осипова, акция нашла отклик среди тюменцев. "Заставить помогать на постоянно основе невозможно. Те, кто вносят свою лепту в общее дело, искренне переживают за участников СВО", - уверен депутат.

Вместе с оборудованием тюменским бойцам доставят пять маскировочных сетей, которые были изготовлены силами волонтеров Штаба общественной поддержки Тюменской области.