Тюменский депутат передал участникам СВО квадрокоптеры

Депутат Тюменской городской думы Антон Терехин вместе с предпринимателями передал военнослужащим 40-го гвардейского инженерно-саперного полка два высокотехнологичных квадрокоптера.

“Коптеры закуплены в рамках региональной акции “Сто миллионов для Победы” для наших бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. Оборудование поможет парням лучше понимать ситуацию на местности, знать, куда пойти, а куда пока не стоит. Можно считать, что это подарок им на 23 Февраля. Я думаю, что у нас в дальнейшем получится помогать этим же самым - такое оборудование очень востребовано, и главное, может сохранить жизни”, - подчеркнул Антон Терехин.

Депутат также обсудил с военнослужащими другие потребности. В зоне боевых действий наступает распутица, так что, по словам бойцов, им не помешают новые сапоги, пленка, брезент и все, что может защитить от влаги. Нужны также маскировочные сети в цвет меняющейся окраски ландшафта.

Представители 40-го гвардейского инженерно-саперного полка поблагодарили депутата, бизнесменов и всех тюменцев, которые оказывают помощь и поддержку военнослужащим. Они отметили, что дроны - незаменимая вещь не только для выполнения боевых задач, ведения разведки, но и полезны с точки зрения охраны: вид сверху позволяет рассмотреть, насколько успешно защищены и замаскированы наши подразделения от противника.