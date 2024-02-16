Тюменские журналисты создали документальный фильм про жизниь и быт батальона "Ерамак"

Документальный фильм про быт и добрые дела бойцов именного батальона "Ермак" создали сотрудники редакции издания "Тюменская область сегодня".

Жуналисты подготовили ленту, в основу которой легли кадры из жизни тюменских военнослужащих о том, как они как восстановили могилы солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, как помогают жителям освобожденных территорий, как нашли место для спортзала, беседки, бани в месте дислокации.

16 февраля фильм покажут тюменским школьникам. Материалы предоставлены батальоном "Ермак". В видео — фрагменты фильма. Полная версия — на RuTub.