Заводоуковские волонтеры делают для бойцов сухие суповые наборы и масксети

Заводоуковские волонтеры помогают облегчить быт участникам специальной военной операции. В выходные кафе заводоуковского Дворца культуры вновь превратилось в фасовочный пункт. Волонтеры делают заготовки для приготовления супов, затем сушат овощи и фасуют сухие суповые наборы: борщ, рассольник, гороховый суп.

Здесь же нашлось место и для группы волонтеров, вяжущих маскировочные сети. Плетением маскировочных сетей занимаются школьники и ветеранские организации. А ветераны из села Падун изготовили несколько маскировочных костюмов. Подготовленные посылки отправились к адресатам.