Тюменским снайперам на передовую доставили необходимую оптику

Дополнительное оборудование получили бойцы подразделения "Тайга", сформированного в Тюменской области. Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов, сообщает информцентр правительства ТО.

Теперь в арсенале военнослужащих зрительная труба с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, позволяющие работать в ночное время.

"Хотим выразить благодарность правительству Тюменской области, в частности, губернатору Александру Викторовичу за предоставленную нам гуманитарную помощь. Она нам очень необходима в наше тяжелое время и очень поможет в нашей нелегкой службе. Победа будет за нами!", - поблагодарил боец с позывным “Техник”.

В этот же день военнослужащие установили допоборудование на винтовки и протестировали на полигоне. Как рассказал спецпредставитель Губернатора по вопросам СВО Николай Савченко, прицелы и другая оптика была приобретена по просьбе самих бойцов.