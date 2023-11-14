Тюменцы отправили землякам на СВО уазы с теплой одеждой и масксетями

Тюменским бойцам в зону СВО передали автомобили высокой проходимости, а также необходимые вещи – рулоны полиэтилена, зимнюю одежду, маскировочные сети, автономные обогреватели, отремонтированные дизельные генераторы, письма школьников и многое другое.

Груженую фуру проводили 9 ноября глава регионального исполкома партии “Единая Россия” Ольга Швецова, руководитель областного исполкома "Офицеров России" Александр Сукаченко, председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, активные члены организации, а также волонтеры.

“В продолжение наших традиций и в рамках акции “100 миллионов для Победы” из Тюмени идет гуманитарный конвой в виде четырех автомобилей УАЗ. Внутри машин - помощь нашим ребятам. Груз формировался по заявкам, которые поступили от тюменских военнослужащих”, - рассказал Нуртдин Ибрагимов. У самого Ибрагимова в зоне СВО находятся трое внуков. Тюменец уверен, что победа будет за нами и эту веру необходимо сохранять всем.

Фура должна доставить груз до Краснодона, там вещи выгрузят на складе, откуда их заберут представители тюменских военных подразделений.

Свой вклад в сбор внесли пенсионерки из села Горьковка, которые объединились под названием “Горьковские берегини”. Активные женщины не только плетут маскировочные сети, но шьют белье, нашлемники, костюмы “Леший”, вяжут носки. Прямо в сплетенные сети они заворачивают рисунки и письма от детей. Волонтеры рассказали, что привлекают школьников к своей деятельности и регулярно проводят акции “Всей семьей приближаем Победу”, “Тепло материнских рук”, “Новогодний подарок бойцу”.

Руководитель исполкома партии Ольга Швецова напомнила, что акция “100 миллионов для Победы” идет уже больше года, собрано более половины запланированных средств. Счет пополняется каждый день, вклад внесли сотни компаний и тысячи людей. “Акция не заканчивается, мы собираемся вновь и вновь рассказывать о ней людям, собирать средства и помогать нашим ребятам в зоне спецоперации. Помочь способна любая сумма - десять рублей или миллион”, - подчеркнула Швецова.

Любой желающий может внести свой вклад: для этого на сайте тюменьдляпобеды.рф есть qr-код.