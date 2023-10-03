Тюменская область собрала очередную партию оборудования для передачи бойцам в зону СВО

Оперативно выполнили просьбу командиров подразделений, где служат тюменцы – собрали для передачи на передовую партию сложного и ценного оборудования, сообщил губренатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Бойцы получат новые комплекты шифрованной связи. Помимо обычных ручных и автомобильных станций, добавили в партию рации с авиационным диапазоном. Можно будет взаимодействовать с вертолетами. Передаем 30 дронов разных типов. Среди них – "ночные охотники" с тепловизором, дроны-разведчики, дроны-корректировщики для артиллеристов, штурмовые БПЛА с возможностью сброса гранат и ударные FPV-дроны", - указано в посте главы региона.

Саперы получат высокочувствительные тактические металлоискатели, которые могут находить мины на большой глубине, а также в воде вблизи берега. В комплекте с ними - диэлектрические щупы, с их помощью бойцы избегают подрыва мин-ловушек.

"Правительство Тюменской области продолжит оказывать всю необходимую помощь воинским подразделениям, закупать и поставлять дополнительное снаряжение и оборудование. А здесь, в области, мы будем и дальше поддерживать семьи бойцов" - заверил Моор.