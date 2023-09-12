Тюменские бойцы получили очередной полезный груз из дома

Очередная партия дополнительного оборудования доставлена тюменским бойцам в зону СВО, в составе груза инструменты, запчасти, экипировка, сообщает информцентр правительства ТО.
"Привет всем тюменцам-землякам! Выражаем особую благодарность правительству области и ветеранам-пограничникам за оказанную помощь и поддержку", - сказали бойцы в видеоответе.
Обеспечение бойцов тюменских подразделений — под контролем главы региона Александра Моора. Военнослужащим регулярно доставляют дополнительное оборудование и гуманитарную помощь с малой родины. Недавно землякам были переданы автомобили, напомнили в информцентре правительства ТО.
Поддержать военнослужащих может каждый. Принять участие в акции "100 миллионов для Победы" можно здесь.
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