Заводоуковский пенсионер подарил бойцам СВО свой грузовой УАЗ

Вячеслав Трескин из Заводоуковска передал свой автомобиль УАЗ для тюменских бойцов в зоне СВО вместе с металлическими канистрами и запчастями, сообщает информационный центр правительства ТО.
"УАЗик полностью исправен, проходимость хорошая. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу", - прокомментировал Трескин.
УАЗ уже отправился в автосервис, где мастера проверят все узлы и агрегаты, после чего его доставят бойцам из Тюменской области.
Помимо машины, пенсионер передал бойцам самосшитые три матраца и спальный мешок и небольшую печь-буржуйку, сделанную тоже своими руками.
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