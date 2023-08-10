Заводоуковский пенсионер подарил бойцам СВО свой грузовой УАЗ

Фото - Пресс-служба Заводоуковского городского округа

Вячеслав Трескин из Заводоуковска передал свой автомобиль УАЗ для тюменских бойцов в зоне СВО вместе с металлическими канистрами и запчастями, сообщает информационный центр правительства ТО.

"УАЗик полностью исправен, проходимость хорошая. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу", - прокомментировал Трескин.

УАЗ уже отправился в автосервис, где мастера проверят все узлы и агрегаты, после чего его доставят бойцам из Тюменской области.

Помимо машины, пенсионер передал бойцам самосшитые три матраца и спальный мешок и небольшую печь-буржуйку, сделанную тоже своими руками.

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