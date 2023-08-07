Тюменские инструкторы провели обучающие занятия с бойцами на передовой

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Тюменские инструкторы и военнослужащие СВО обменялись опытом, занятия прошли на линии боевого соприкосновения в районе Кременной, сообщает информационный центр правительства ТО.

Сотрудники регионального центра "Аванпост" и филиала Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН", в том числе мастер спорта по практической стрельбе и специалист-проектировщик БПЛА, со служащими добровольческого подразделения обсудили методики обучения бойцов, использование полевой учебно-материальной базы и сами прошли дополнительную подготовку по работе на минометах, тактике и способах применения противотанковых средств.

Бойцам инженерного полка тюменские инструкторы показали, как с помощью беспилотников наводить и корректировать огонь артиллерии, сопровождать колонны, проводить разведку местности. По завершению обучения передали 4 дрона.

Инструкторский отдел в центре "Аванпост" создан для подготовки добровольцев и мобилизованных в 2022 году по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.