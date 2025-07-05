Защититься от ВИЧ помогают тюменские медики

В Тюменской области в 2024 году проверились на вирус иммунодефицита человека более 759 тысяч жителей. ВИЧ поражает иммунную систему, что делает организм более уязвимым к инфекциям и некоторым видам рака.

Ежегодно расширяется профилактический скрининг, благодаря этому происходит снижение новых случаев заболевания населения ВИЧ-инфекцией. Охват населения скринингом в прошедшем году составил 46,8%, за 6 месяцев 2025 года обследовано уже более 26,5% населения Тюменской области, темп прироста заболеваемости минус 19,2 к 2024 году.

"Тест ВИЧ должен быть рутинной процедурой, как ежегодный скрининг крови на холестерин. Знать свой ВИЧ-статус нужно в первую очередь для того, чтобы вести полноценную жизнь: даже если в крови будет обнаружен вирус иммунодефицита, то ежедневный прием современных препаратов позволит контролировать здоровье и жить полной жизнью", - пояснила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Евгения Семенюк.

В Тюменской области для населения доступна сдача крови в поликлиниках, аутрич-офисах, в Центре СПИД и палатках здоровья.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.