Средняя зарплата тюменцев выросла на 11,4%

По данным Росстата, в Тюменской области растет уровень зарплаты.

Согласно оперативной информации, в апреле в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 87 тыс. 502 руб. Это на 11,4% выше, чем годом ранее.

В Уральском федеральном округе по уровню зарплат традиционно лидирует ЯНАО, где работникам в среднем начисляли 184 тыс. 771 руб. Самая высокая динамика в апреле зафиксирована в Курганской области, где зарплаты увеличились на 25,6%.

В целом за четыре месяца средняя зарплата в Тюменской области выросла на 10,3% и составила 86 тыс. 714 руб. В абсолютных цифрах регион на третьем месте в УрФО, - сообщает Вслух.ру.