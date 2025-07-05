Средняя зарплата тюменцев выросла на 11,4%

По данным Росстата, в Тюменской области растет уровень зарплаты.
Согласно оперативной информации, в апреле в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 87 тыс. 502 руб. Это на 11,4% выше, чем годом ранее.
В Уральском федеральном округе по уровню зарплат традиционно лидирует ЯНАО, где работникам в среднем начисляли 184 тыс. 771 руб. Самая высокая динамика в апреле зафиксирована в Курганской области, где зарплаты увеличились на 25,6%.
В целом за четыре месяца средняя зарплата в Тюменской области выросла на 10,3% и составила 86 тыс. 714 руб. В абсолютных цифрах регион на третьем месте в УрФО, - сообщает Вслух.ру.
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