Вдовам и родителям погибших бойцов СВО разрешили бесплатно пользоваться парковками в центре Тюмени

Члены семей погибших участников СВО будут пользоваться парковками в центре Тюмени бесплатно, сообщил на заседании Тюменской облдумы первый зампредседателя регионального парламента Андрей Артюхов.

Напомним, платные парковки введены в квадрате улиц Герцена - Челюскинцев - Республики - Первомайской - Советской — Профсоюзной.

"Мы регулярно проводим встречи с семьями участников СВО, на одной из них была высказана такая просьба. Наше обращение в администрацию Тюмени нашло поддержку", - пояснил Артюхов.

В реготделении ЕР отмечают, что глава города Руслан Кухарук подписал соответствующее постановление, а ранее администрация города поддержала предложение тюменских единороссов, благодаря которому многодетные семьи Тюмени стали пользоваться парковками в центре бесплатно.

Ранее Кухарук сообщил, что для того, чтобы воспользоваться льготой, нужно внести данные автомобиля в Реестр транспортных средств. Заявление можно подать на бумажном носителе в адрес МКУ "Тюменьгортранс" или через личный кабинет на портале госуслуг Тюменской области.