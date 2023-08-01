Вдовам и родителям погибших бойцов СВО разрешили бесплатно пользоваться парковками в центре Тюмени

15:02 01 августа 2023
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Члены семей погибших участников СВО будут пользоваться парковками в центре Тюмени бесплатно, сообщил на заседании Тюменской облдумы первый зампредседателя регионального парламента Андрей Артюхов. 

Напомним, платные парковки введены  в квадрате улиц Герцена - Челюскинцев - Республики - Первомайской - Советской — Профсоюзной.

"Мы регулярно проводим встречи с семьями участников СВО, на  одной из них была высказана такая просьба. Наше обращение в администрацию Тюмени нашло поддержку", - пояснил Артюхов.  

В реготделении ЕР отмечают, что глава города Руслан Кухарук подписал соответствующее постановление, а ранее администрация города поддержала предложение тюменских единороссов, благодаря которому многодетные семьи Тюмени стали пользоваться парковками в центре бесплатно.

Ранее Кухарук сообщил, что для того, чтобы воспользоваться льготой, нужно  внести данные автомобиля в Реестр транспортных средств. Заявление можно подать на бумажном носителе в адрес МКУ "Тюменьгортранс" или через личный кабинет на портале госуслуг Тюменской области.

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