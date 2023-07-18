В Тюменской области сформировано новое именное подразделение

Новое именное подразделение сформировано в Тюменской области, после боевого слаживания бойцы отправятся в зону проведения спецоперации. Решение заключить контракт и встать на защиту интересов Родины ребята приняли осознано, у многих есть опыт участия в боевых действиях. Средний возраст бойцов — от 35 лет. Плечом к плечу с тюменскими парнями будут служить жители Ульяновска, Дальнего Востока, Кавказа.

"Уже передали в подразделение часть инженерного оборудования, которое позволит парням быстро и комфортно оборудовать место будущей дислокации и быстро приступить к выполнению военных задач", - отмечает спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

Пилы, шанцевый инструмент, лопаты, электрические приборы, печки, ноутбуки, многофункциональные устройства для работы штаба приобрели на средства акции "100 миллионов для Победы". Принять участие в сборе средств для покупки дополнительного оборудования для бойцов может каждый.