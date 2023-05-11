Почта России с 1 мая отправляет бесплатно посылки для бойцов СВО

С 1 мая в почтовых отделениях можно бесплатно отправить посылки военным в зону СВО. Вес каждой не должен превышать 10 кг.
Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.
Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.
Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.
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