Прокуратура помогла участнику СВО оформить региональную выплату за ранение

Прокуратура в суде установила факт проживания участника СВО на территории Тюменской области и защитила права на получение единовременной региональной выплаты в связи с ранением, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Мужчина обратился в прокуратуру Ленинского округа Тюмени за помощью в получении единовременной выплаты в размере 1 млн рублей, так как получил отказ в связи с тем, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в специальной военной операции, отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания.

Факт проживания заявителя в регионе подтвержден в ходе проверки, в том числе письменными материалами и показаниями свидетелей. Прокуратура округа в защиту интересов участника специальной военной операции обратилась в суд с заявлением об установлении факта его проживания в Тюменской области. Требования удовлетворены в полном объеме, что дает заявителю право на получение единовременной выплаты в связи с ранением.

Вопрос получения единовременной выплаты в связи с ранением остается на контроле прокуратуры округа.