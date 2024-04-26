Концерты и "фронтовые бригады" в День Победы будут организованы во всех муниципалитетах

Тюменская область готовится отпраздновать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные концертные программы, литературные гостиные, выставки, музейные уроки и мероприятия с привлечением передвижных культурных комплексов пройдут во всех городах и муниципальный районах. Жители региона также присоединятся к участию в общероссийских патриотических акциях: "Парад у дома ветерана", "Вальс Победы", "Диктант Победы", "Окна Победы", "Стена памяти".