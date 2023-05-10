Около 300 посылок отправят участникам СВО из приемных депутатов Тюменской гордумы

Завершился третий этап акции "Тепло родного дома", которую проводит региональное отделение партии "Единая Россия", отправка машин с именными посылками и гуманитарным грузом в зону спецоперации пройдет в рамках федеральной акции "Все для фронта, все для Победы!" 15 мая. Из Тюмени будет отправлено около трехсот посылок, которые жители города принесли для своих родных и близких в приемные депутатов Тюменской гордумы, ставшими на время местом сбора таких передач.

Акция в Тюменской области проходит с декабря 2022 года. В областном центре к сбору именных посылок подключились не только родные бойцов, но и местные предприятия, трудовые коллективы, неравнодушные горожане. Школьники и воспитанники детских садов подготовили рисунки и письма со словами поддержки. Всего за три этапа акции в пункты приема посылок в Тюмени поступило 1564 посылки. Чаще всего тюменцы отправляют землякам сладости, элементы экипировки, семейные фотографии.

"Оказание необходимой помощи нашим защитникам и их родным – важнейшее направление работы депутатов. В этих посылках действительно тепло родного дома, чтобы бойцы чувствовали, что их поддерживают и ждут дома с победой", – отметил председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.