Тюменские бойцы получили антидроновые ружья

09:44 10 мая 2023
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Ручной комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами передан в два подразделения. Спецпредставитель губернатора Николай Савченко, вручая новое оборудование, подчеркнул, что региональные власти тщательно следят, чтобы у бойцов из Тюменской области было современнейшее оборудование. Работа по поиску и приобретению спецоборудования не останавливается ни на день.

Ручной комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами создает помехи в рабочем диапазоне частот - обрывает связь дрона с оператором, гасит видеосигнал. Ружья помогут устранить угрозу для личного состава, пресекут воздушную разведку противника.

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В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы", присоединиться может каждый. 

Теги: СВО
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