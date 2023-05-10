Тюменские бойцы получили антидроновые ружья

Ручной комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами передан в два подразделения. Спецпредставитель губернатора Николай Савченко, вручая новое оборудование, подчеркнул, что региональные власти тщательно следят, чтобы у бойцов из Тюменской области было современнейшее оборудование. Работа по поиску и приобретению спецоборудования не останавливается ни на день.
Ручной комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами создает помехи в рабочем диапазоне частот - обрывает связь дрона с оператором, гасит видеосигнал. Ружья помогут устранить угрозу для личного состава, пресекут воздушную разведку противника.
[video_1]
В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы", присоединиться может каждый.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru