Бойцы "Тобола" получили медали за отвагу и мужество

Бойцам из именного подразделения "Тобол" вручили первые государственные награды за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщает информационный центра правительства ТО.

"Церемония прошла в полевых условиях. Бойцов наградили медалью "За отвагу", медалями Жукова и Суворова. Тюменцы отмечены за разминирование на переднем крае, за выполнение проходов в минных заграждениях противника", - следует из сообщения.

Одна медаль - за рационализаторское предложение: военнослужащий разработал установку дистанционного минирования.