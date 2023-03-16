Бойцы "Тобола" получили медали за отвагу и мужество

16:00 16 марта 2023
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Бойцам из именного подразделения "Тобол" вручили первые государственные награды за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщает информационный центра правительства ТО.

"Церемония прошла в полевых условиях. Бойцов наградили медалью "За отвагу", медалями Жукова и Суворова. Тюменцы отмечены за разминирование на переднем крае, за выполнение проходов в минных заграждениях противника", - следует из сообщения.

Одна медаль - за рационализаторское предложение: военнослужащий разработал установку дистанционного минирования.

Теги: военнослужащие , Минобороны РФ , награды , СВО
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