Тюменцы собрали 44 млн рублей по акции "100 миллионов для Победы" и отправили более 3,4 именных посылок бойцам СВО

Акция "100 миллионов для Победы" по сбору денег на допоборудование для участников СВО проходит в Тюменской области с сентября 2022 года, за то время на счет организаторов поступило 44 млн рублей, сообщила член регионального общественного

совета партийного проекта "Женское движение Единой России" Ольга

Швецова.

Обсуждение федеральных социальных гарантий, региональных мер поддержки

участников СВО, а также гражданских инициатив состоялось на заседении круглого стола с участием депутата Госдумы Екатерины Стенякиной.

О региональных мерах поддержки рассказала председатель комитета

по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального

исполкома "Единой России" Ольга Швецова. По ее словам,

первостепенной задачей органов власти всех уровней в сегодняшней

ситуации является выстраивание полноценной системы мер поддержки

участников СВО и их семей. "В эту работу вовлечены государственные органы, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтеры и просто

неравнодушные люди", – отметила Швецова.

В Тюменской области принято 10 нормативных правовых актов, направленных на поддержку мобилизованных и их семей. В дополнение к федеральным мерам установлено около 25 региональных мер поддержки. В каждом муниципальном образовании открыты семейные социальные гостиные. Специалисты оказывают консультативную и

психологическую помощь семьям участников СВО.

"В сентябре стартовала акция "100 миллионов для Победы". Сейчас на

приобретение спецоборудования для военнослужащих собрано более 44 млн

рублей. Прошло два этапа акции "Тепло родного дома", которую провело

региональное отделение "Единой России" по инициативе губернатора

Тюменской области. Она дает возможность семьям военнослужащих централизованно отправить посылку в зону СВО, всего было собрано 3434 посылки. Третий этап акции запланирован на апрель", – сообщила Швецова.