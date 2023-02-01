В Ярково открылся "Клуб общения" для семей участников СВО

Клуб общения семей и близких родственников граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в Ярковском районе работает с января, на встречах в сельских поселениях участникам клуба оказывается психологическая поддержка, выявляются внутренние и внешние ресурсы семьи, организуются мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Данный проект осуществляется АНО "Доверие" – одним из победителей конкурса в 2022 году на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Ярковского района. Партнерами проекта являются местный Комплексный центр социального обслуживания населения МАУ "Культура" Ярковского района.

Во время реализации проекта планируется оказать психологическую помощь и снять психоэмоциональное напряжение 70 членам семей мобилизованных граждан Ярковского района. Также ожидаемыми результатами проекта станет улучшение эмоционального фона, обретение уверенность в себе и в собственных силах участников клуба, а в дальнейшем не менее половины участников будут вовлечены в сообщества по интересам по месту своего проживания.