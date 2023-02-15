Тюмень встретила 7 переселенцев из Херсонской области

Семь вынужденных переселенцев из Херсонской области прибыли в Тюмень, на железнодорожном вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента соцразвития, волонтеры.

"Прибыли 3 семьи. Наша задача — встретить, разместить в ПВР, обсудить организационные моменты. В дальнейшем — оказать психологическую помощь и обеспечить индивидуальное сопровождение", - сообщил начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев.

Ранее регион принял и разместил в пункты временного пребывания 25 херсонцев.