Тюменцы встретили 25 переселенцев из Херсонской области

Тюмень приняла ночь с 11 на 12 февраля 25 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе 8 детей, все они направлены в пункт временного размещения, сообщает информцентр правительства ТО.
"Населенные пункты, из которых прибыли люди, вынужденно покинувшие свои дома, находятся под постоянными обстрелами украинских нацистов", - отмечается в сообщении.
На тюменском железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области. Помощь в выгрузке вещей оказали 27 волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодой Гвардии" и "Молодежки ОНФ".
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