Тюменцы встретили 25 переселенцев из Херсонской области

Тюмень приняла ночь с 11 на 12 февраля 25 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе 8 детей, все они направлены в пункт временного размещения, сообщает информцентр правительства ТО.

"Населенные пункты, из которых прибыли люди, вынужденно покинувшие свои дома, находятся под постоянными обстрелами украинских нацистов", - отмечается в сообщении.

На тюменском железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области. Помощь в выгрузке вещей оказали 27 волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодой Гвардии" и "Молодежки ОНФ".