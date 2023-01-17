Тюменцы доставили бойцам инструменты для ремонта техники

В ремонтно-эвакуационное подразделение из Тюменской области доставлены дополнительные инструменты для работы, сообщает информационный центр правительства ТО.

В прошлый раз бойцы попросили доукомплектовать их полк сабельной пилой, костюмами сварщика, другими инструментами для того, чтобы оперативнее ремонтировать технику для тех, кто служит на линии боевого соприкосновения.

Инструменты закуплены на средства жителей Тюменской области (собрали почти 41 млн рублей) в рамках акции "100 миллионов для Победы".