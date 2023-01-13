Тюменская область собрала на закупку спецоборудования для участников СВО более 40 млн рублей

В рамках акции "100 миллионов для Победы" тюменцы собрали более 40 миллионов рублей. Участие приняли более 3400 человек и 280 компаний. очередная партия экипировки, приобретенная за счет этих средств, передана в одно из тюменских подразделений
В частности, бойцы получили глушители, оптические приборы, планшеты, медицинские аптечки и многое другое, сообщает информационный центр правительства ТО.
"В пункте временной дислокации все это будет установлено на оружие, чтобы более качественно выполнять свою работу", - отметил общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко.
На сегодня . Сбор средств в рамках акции продолжается. Инструкция по переводу здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru