Тюменская область собрала на закупку спецоборудования для участников СВО более 40 млн рублей

В рамках акции "100 миллионов для Победы" тюменцы собрали более 40 миллионов рублей. Участие приняли более 3400 человек и 280 компаний. очередная партия экипировки, приобретенная за счет этих средств, передана в одно из тюменских подразделений

В частности, бойцы получили глушители, оптические приборы, планшеты, медицинские аптечки и многое другое, сообщает информационный центр правительства ТО.

"В пункте временной дислокации все это будет установлено на оружие, чтобы более качественно выполнять свою работу", - отметил общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко.

На сегодня . Сбор средств в рамках акции продолжается. Инструкция по переводу здесь.