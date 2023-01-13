Тюменская область собрала на закупку спецоборудования для участников СВО более 40 млн рублей

13:35 13 января 2023
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В рамках акции "100 миллионов для Победы" тюменцы собрали более 40 миллионов рублей. Участие приняли более 3400 человек и 280 компаний. очередная партия экипировки, приобретенная за счет этих средств, передана в одно из тюменских подразделений

В частности, бойцы получили глушители, оптические приборы, планшеты, медицинские аптечки и многое другое, сообщает информационный центр правительства ТО.

"В пункте временной дислокации все это будет установлено на оружие, чтобы более качественно выполнять свою работу", - отметил общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко.

На сегодня . Сбор средств в рамках акции продолжается. Инструкция по переводу здесь.

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