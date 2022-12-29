Семьи участников СВО более 4 тысяч раз обратились к соцзащите в Тюменской области

11:01 29 декабря 2022
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Фото из архива https://t.me/operativnyishtabtyumen
Продолжение: Дмитрий Артюхов передал участникам СВО посылки от родных и подарки от земляков

Более 4 000 обращений поступило от семей участников специальной военной операции в органы соцзащиты Тюменской области, по каждому приняты или принимаются необходимые меры, доложила вице-губернатор Ольга Кузнечевских на заседании регионального оперативного штаба по безопасности.

Более 2 000 членов семей мобилизованных получили помощь в 79 социальных гостиных. Свыше 1 000 заявок от мобилизованных и их семей выполнили волонтеры добровольческого движения #МЫВМЕСТЕ.

410 предприятий и организаций Тюменской области оказывают семьям своих мобилизованных работников дополнительную поддержку. Помощь от работодателей получили более 400 семьей.

"Даже если сегодня некоторые из семей военнослужащих не нуждаются в нашей поддержке, завтра ситуация может измениться. Мы должны сразу же узнать об этом и оперативно оказать необходимую помощь", - отметил участвовавший в заседании губернатор Александр Моор. 

Теги: Александр Моор , социальная служба
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