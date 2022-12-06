Владимир Якушев поручил ГФИ контролировать качество ответов на обращения военнослужащих

13:46 06 декабря 2022
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Полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Обсудили работу с обращениями, которые приходят от мобилизованных и членов их семей.

Обращения поступают в приемные президента, в региональные  и федеральные органы власти, в муниципалитеты. Это письменные запросы и  устные обращения. Вопросы касаются выплат денежного довольствия, медицинских  противопоказаний, предоставления отсрочек и др., отметили в полпредстве. 


Полпред поручил главным федеральным инспекторам контролировать своевременность и полноту ответов на обращения военнослужащих. 

"Наша задача знать ситуацию без прикрас, оперативно и качественно отрабатывать вопросы, которые оказываются в фокусе нашего внимания", - подчеркнул полпред.

Теги: Владимир Якушев , мобилизация , полпред , СВО
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