Тюменцы проводили очередную партию мобилизованных бойцов

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На тюменском вокзале проводили мобилизованных на боевое слаживание, по подсчетам журналистов это уже седьмая отправка призванных в ряды ВС РФ по частичной мобилизации.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Вы и ваши товарищи по оружию, которые уже направились в зону проведения специальной военной операции, меняют ход мировой истории так же, как это сделали наши деды и прадеды 80 лет назад. Будьте достойными наших героических предков. Мы будем оперативно получать всю информацию о дополнительном обмундировании, снаряжении, оборудовании, которое вам будет необходимо для выполнения боевых задач. Мы оперативно выделим необходимые средства, приобретем и быстро доставим их в места вашего расположения. Берегите друг друга. Удачи, ребята!

По традиции каждому бойцу вручили памятную монету в долг как символ их возращения и письма-конвертики с пожеланиями от юных тюменцев.