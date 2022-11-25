Тюменцы проводили очередной эшелон мобилизованных бойцов

Торжественные проводы подразделения, сформированного из мобилизованных тюменцев и жителей Ямала, состоялись на железнодорожном вокзале областной столицы 25 ноября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, напутствуя воинов-сибиряков, пожелал им доброй дороги и скорейшего возвращения домой с победой "Мы продолжим приобретать и доставлять вам необходимое дополнительное снаряжение. Уважаемые бойцы, берегите друг друга. Взаимовыручка, воинский долг и уверенность в товарищах помогут вам выполнить ваш ратный долг", – обратился к солдатам и офицерам глава региона.

Военной удачи пожелал мобилизованным тюменцам и ямальцам начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко. Воины получили духовное напутствие и благословение от православного и исламского священнослужителей.

Поддержали военнослужащих серебряные волонтеры и участники всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Они передали бойцам письма с теплыми словами от школьников, памятные монеты и наборы гуманитарной помощи. Военнослужащих и провожающих угостили горячим чаем.