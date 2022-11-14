Поддержать бойцов и их семьи можно через региональный штаб движения #МыВместе

В марте 2020 года во время пандемии волонтеры и медики запустили в России акцию взаимопомощи - открылись штабы движения #МыВместе. Теперь это сеть муниципальных штабов - они занимаются сбором гуманитарной помощи. Сейчас тюменские волонтеры помогают мобилизованным, их родственникам, а также вынужденным переселенцам.

Тюменский штаб отправил уже более 300 тонн гуманитарного груза. Помочь может каждый - достаточно зайти на сайт мывместе.рф, оставить заявку либо просто посетить пункты сбора по адресам:

📦 Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Ежедневно с 9:00 до 18:00.

📦 РЦ для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). С 9:00 до 18:00.

📦 Региональный центр "Семья" (ул. Амурская, 150). Круглосуточно, без выходных.

📦Центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). В будни с 9:00 до 16:30.