Тюменцы проводили мобилизованных на полигоны в тыл СВО

На тюменском железнодорожном вокзале состоялись проводы военнослужащих, которые отправляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения СВО, сообщает информационный центр правительства ТО.
До этого мобилизованные проходили обучение в Тюменской области. С ними работали офицеры, имеющие боевой опыт. Бойцы прошли тактическую, огневую, саперную, медицинскую подготовку, освоили квадрокоптеры и многое другое, говорится в сообщении.
С военнослужащими отправили одежду, снаряжение, провизию, а также книги, местные газеты и журналы.
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