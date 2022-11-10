Тюменцы проводили мобилизованных на полигоны в тыл СВО

На тюменском железнодорожном вокзале состоялись проводы военнослужащих, которые отправляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения СВО, сообщает информационный центр правительства ТО.

До этого мобилизованные проходили обучение в Тюменской области. С ними работали офицеры, имеющие боевой опыт. Бойцы прошли тактическую, огневую, саперную, медицинскую подготовку, освоили квадрокоптеры и многое другое, говорится в сообщении.

С военнослужащими отправили одежду, снаряжение, провизию, а также книги, местные газеты и журналы.