Более 18 млн рублей собрала Тюменская область на закупку спецоборудования для бойцов

Более 18 млн рублей собрали с начала акции "100 миллионов для Победы" в Тюменской области, вклад внесли более 90 организаций и более 1 300 человек, сообщает информцентр правительства ТО.

Инициаторами акции в регионе является реготделение "Единой России" и ОНФ.

Председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике Ольга Швецова:

В рамках акции создан общественный совет, который подсказывает, какое оборудование необходимо закупить для тюменских защитников. Это специализированное оборудование, которое спасет жизни наших бойцов и позволит им эффективно выполнять боевые задачи.

Планируется приобрести:

▫️коллиматорные прицелы (упрощает прицеливание и сопровождение цели);

▫️тепловизионные прицелы (позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий);

▫️приборы ночного видения;

▫️приборы бесшумной стрельбы;

▫️цифровые радиостанции (организовывают связь в зашифрованном режиме) и другое.

Сбор продолжается. Следить за ходом акции можно на сайте Тюменьдляпобеды.рф.