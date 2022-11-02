Более 18 млн рублей собрала Тюменская область на закупку спецоборудования для бойцов

Более 18 млн рублей собрали с начала акции "100 миллионов для Победы" в Тюменской области, вклад внесли более 90 организаций и более 1 300 человек, сообщает информцентр правительства ТО.
Инициаторами акции в регионе является реготделение "Единой России" и ОНФ.
Председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике Ольга Швецова:
В рамках акции создан общественный совет, который подсказывает, какое оборудование необходимо закупить для тюменских защитников. Это специализированное оборудование, которое спасет жизни наших бойцов и позволит им эффективно выполнять боевые задачи.
Планируется приобрести:
▫️коллиматорные прицелы (упрощает прицеливание и сопровождение цели);
▫️тепловизионные прицелы (позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий);
▫️приборы ночного видения;
▫️приборы бесшумной стрельбы;
▫️цифровые радиостанции (организовывают связь в зашифрованном режиме) и другое.
Сбор продолжается. Следить за ходом акции можно на сайте Тюменьдляпобеды.рф.
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