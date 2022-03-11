Тюменские единороссы передали в фонд помощи беженцам с Донбасса более 1,5 млн рублей

12:02 11 марта 2022
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Более 1,5 млн рублей из личных средств в фонд помощи беженцам из ДНР и ЛНР перевели члены президиума Тюменского регионального политсовета партии "Единая Россия".

"Члены президиума регионального политсовета партии, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также члены фракций "Единой России" Тюменской областной думы и представительных органов власти, перечислили более 1,5 млн рублей из личных средств в фонд помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Наибольшую помощь оказал заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Шевчик", - сообщает пресс-служба ТРО ЕР.

Напомним, в региональном Центре "Семья" также открыт специальный благотворительный счет, куда жители региона, желающие материально поддержать жителей Донбасса, могут перевести любую сумму.

Теги: Александр Моор , благотворительность , Донбасс , Единая Россия , Руслан Кухарук , сбор средств , Шевчик
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