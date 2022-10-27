На полигоне под Ишимом организовали учебу для мобилизованных

Учебные стрельбы для На полигоне под Ишимом проводятся с участием мобилизованных бойцов, предварительно артиллеристы прошли теоретическую подготовку в пункте боевого слаживания и приступили к отработке навыка.

Стреляют из противотанковой пушки и гаубицы. В первом случае за 4 минуты 4-мя снарядами нужно поразить 2 цели. У расчета гаубицы количество снарядов уменьшено до 3-х, цель одна.

Инструкторы отмечают, что мобилизованные быстро учатся и делают успехи. Стрельбы продолжаются три дня, батареи тренируются посменно: одни уезжают, другие приезжают. На период практики живут в палаточном лагере.

"Готовим орудие к стрельбе, чтобы точнее стрелять его нужно вкопать, оборудовать позицию. Ребята стараются, освоили все на отлично, вспоминают воинские специальности, действуют уверенно. Все понимают, куда едут, и ответственно к этому готовятся", - рассказал один из мобилизованных.