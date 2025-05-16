Тюменская Росгвардия снабжает участников СВО ружьями для борьбы с дронами

Сотрудники территориального управления Росгвардии в рамках взаимодействия с тюменскими подразделениями Минобороны в четверг передали 150 единиц изъятого из оборота оружия участникам специальной военной операции, служащим в тюменских, сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала 2025 года в Тюменской области при содействии подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии уже передано более 1300 единиц изъятого и добровольно сданного оружия участникам специальной военной операции. Работа в данном направлении продолжается.

Росгвардия напоминает: в соответствии с законодательством Российской Федерации граждане, являющиеся собственниками огнестрельного оружия, могут передать своё оружие и патроны к нему, предварительно уведомив о своём решении территориальное подразделение Росгвардии по месту жительства.

Желающие передать оружие для использования в зоне проведения специальной военной операции должны заполнить заявку на сайте Росгвардии. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы окажут необходимое содействие по оформлению документов. Оружие должно быть исправным и пригодным к использованию.

Граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, находящиеся в незаконном обороте, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.

Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что FPV дроны и коптеры – одна из самых серьезных опасностей в зоне СВО. Оказалось, что эффективное средство борьбы с ними – стрельба по ним из охотничьих ружей, поэтому гладкоствольные ружья очень востребованы на линии боевого соприкосновения. В августе прошлого года инструкторы центра "Аванпост" занимались подготовкой стрелков-истребителей БПЛА. Для тренировок в подразделения были переданы специальные метательные машины, мишени-тарелки и патроны.