Благотворительный концерт в поддержку участников СВО провели в Ишимском районе

Благотворительный концерт "Za Россию", инициированный местным отделением Союза Женщин России и работниками культуры района, в поддержку участвующих в спецоперации 23 октября провели в Ишимском районе.

"Со сцены в этот день звучали патриотические песни, а в зале царила атмосфера всеобщего единения. Зрители, с российским триколором в руках, активно поддерживали выступающих. Все средства от продажи билетов будут направлены в поддержку наших мобилизованных". - сообщается в Telegram-канале района.

Отмечается, что с 7 по 16 октября творческий коллектив Ишимского РДК организовал и провел уже 18 концертов "С любовью к России", деньги от продажи билетов также будут направлены мобилизованным.

Благотворительные акции продолжатся, в них может принять участие любой желающий. Пункты сбора гуманитарной помощи расположены в учреждениях культуры во всех 22 сельских поселениях Ишимского района.