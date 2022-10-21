Тюменские власти разработали меры поддержки для семей участников СВО

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Семьям мобилизованных в Вооруженные силы РФ, добровольцев и бойцов Росгвардии, участвующих в специальной военной операции, на региональном уровне окажут комплексную поддержку, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор:

Семьи земляков, которые ушли защищать нашу Родину, как и обещал, получат поддержку. Запускаем в регионе комплекс мер социальной помощи. Поставил коллегам задачу: система поддержки семей воинов-сибиряков должна быть открытой и понятной людям, чтобы они почувствовали нашу реальную заботу.

К мерам поддержки относятся:

✅ бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) для детей 1 - 11 классов в школах региона;

✅ бесплатное одноразовое горячее питание (обед) студентам - очникам до 24 лет, обучающимся по программам среднего профобразования, а также в вузах, находящихся в Тюменской области;

✅ устройство детей (от 1,5 до 7 лет) в муниципальные детские сады региона;

✅ освобождение от платы за детский сад;

✅ перевод ребенка в наиболее приближенную к месту жительства семьи школу или детский сад (при поступлении соответствующего заявления);

✅ создание в образовательных организациях допгрупп продленного дня для оказания бесплатных услуг присмотра за детьми 1 - 6 классов;

✅ детям - бесплатное посещение занятий (кружки, секции) в организациях, подведомственных региональным департаментам;

✅ бесплатное посещение музеев, находящихся в ведении Тюменской области;

✅ организация профобучения и допобразования супруги и детей трудоспособного возраста;

✅ оказание реабилитационной медпомощи при наличии показаний по полису ОМС вне очередности;

✅ предоставление в первоочередном порядке семьям, имеющим в своем составе инвалидов, детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями, путевок в реабилитационные центры Тюменской области;

✅ бесплатное социальное обслуживание на дому членам семьи, имеющих полную или частичную утрату способности обеспечивать основные жизненные потребности в силу травмы, возраста или наличия инвалидности;

✅ первоочередной прием на соцобслуживание в стационарной форме в организации соцобслуживания, членов семей, признанных нуждающимися, независимо от состава семьи;

✅ право первоочередного приема на соцобслуживание в полустационарной форме социобслуживания в организации членов семьей, имеющих в своем составе инвалидов, детей-инвалидов;

✅ предоставление в первоочередном порядке членам семьи пожилого возраста старше 65 лет и инвалидам услуг по доставке Мобильной бригадой;

✅ предоставление маломобильным членам семьи военнослужащего, имеющим право на транспортное обслуживание, указанных услуг в первоочередном порядке;

✅ помощь семьям при оформлении мер соцподдержки.