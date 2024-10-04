В Тюменской области запустят проект по оказанию психологической помощи участникам СВО

В Тюменской области объявили о новом проекте для оказания психологической помощи участникам СВО по итогам визита федерального психолога Елены Кузиной в Тюмень, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Ежемесячно с ними будут проходить онлайн-мероприятия с участием коуча, волонтера фонда "Своих не бросаем" Елены Кузиной, также она продолжит профессиональное общение с тюменскими специалистами и будет делиться с ними своим опытом работы", - сообщила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова.

Она и Елена Кузина побывали в тюменских учреждениях, где участники СВО проходят реабилитацию. Гости ознакомились с работой госпиталя для ветеранов войн. Главный врач Ирина Ревнивых сообщила, что сейчас здесь находятся два участника СВО: один - демобилизованный, второй - действующий боец.

"Мне хотелось бы вернуться в строй, - рассказал Алексей. - На СВО я с 2022 года, ушел по демобилизации, с апреля 2024 в Тюмени, но собираюсь поправить здоровье и опять воевать. Ребята сейчас под Лисичанском, не могу их оставить".

Елена Кузина и Ольга Швецова посетили новое учреждение - Центр ментального здоровья и реабилитации. В социальной гостиной в центре "Семья" состоялась встреча с жёнами участников СВО, родителями, вдовами погибших, а также теми, чьи родные пропали без вести. Все желающие смогли получить индивидуальную консультацию Елены Кузиной.

"Когда ребята вернутся с СВО, им понадобится и помощь врачей, и помощь психологов. Участников военных действий нужно будет возвращать к мирной жизни, и очень важно, чтобы рядом был психолог, с которым у бойца установились бы доверительные отношения. Многие боятся обращаться к психологу, поэтому нужно работать с семьёй", - подчеркнула Елена Кузина.

Она отметила высокий уровень подготовки тюменских специалистов, работающих с бойцами и их родными.