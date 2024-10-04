Потерявшегося в ишимских лесах велосипедиста нашли мертвым

Фото ТОСЭР

Спасатели Ишимского поисково-спасательного отряда областной службы спасения нашли 76-летнего мужчину, который уехал из своего дома на велосипеде в неизвестном направлении, мертвым в лесу.

"По запросу полиции спасатели обследовали лесной массив в районе деревни Ревягина - села Новолокти, где, предположительно мог быть потерявшийся. На второй день поисков областные спасатели нашли велосипед, на котором передвигался мужчина, а затем и его самого, к сожалению, без признаков жизни. Обстоятельства происходящего выясняют сотрудники МВД",- сообщили в ТОСЭР.