Потерявшегося в ишимских лесах велосипедиста нашли мертвым

12:18 04 октября 2024
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Фото ТОСЭР

Спасатели Ишимского поисково-спасательного отряда областной службы спасения нашли 76-летнего мужчину, который уехал из своего дома на велосипеде в неизвестном направлении, мертвым в лесу.

"По запросу полиции спасатели обследовали лесной массив в районе деревни Ревягина - села Новолокти, где, предположительно мог быть потерявшийся. На второй день поисков областные спасатели нашли велосипед, на котором передвигался мужчина, а затем и его самого, к сожалению, без признаков жизни. Обстоятельства происходящего выясняют сотрудники МВД",- сообщили в ТОСЭР.

Теги: Ишимский район , пенсионеры , поиски , спасатели , ТОСЭР
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