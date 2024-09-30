Что покажет тюменский дизайнер на Московской неделе моды?

Тюменский дизайнер Дарья Норкина примет участие в Московской неделе моды с 4 по 9 октября Свои коллекции аксессуаров, одежды и обуви презентуют дизайнеры из 33 регионов России. Тюменскую область представит бренд Norkina Daria N97.

Тюменка подготовила коллекцию праздничной новогодней одежды, вдохновленной сказкой Петра Ершова "Конек-Горбунок" и эстетикой родной Сибири. Ее можно будет увидеть 8 октября. Лекции, мастер-классы и дискуссии лектория Московской недели моды смогут посмотреть все желающие. Трансляция здесь.

В третем сезоне Московской недели моды участвуют региональные дизайнеры из Санкт-Петербурга, Челябинска, Махачкалы, Перми, Волгограда, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов России. Также на подиуме будут представлены коллекции дизайнеров из Индии, Индонезии, Китая, ЮАР и других стран.