В Тюменской области создана призывная комиссия

Призывная комиссия начала работу в Тюменской области, ее председателем является губернатор Александр Моор, заместителем назначен военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков. Так же призывные комиссии сформированы и утверждены в муниципальных образованиях. Распоряжение губернатора Тюменской области опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, главы муниципальных образований совместно с военными комиссарами муниципальных образований организуют деятельность призывных комиссий, обеспечат их необходимым оборудованием, транспортом и помещениями, окажут содействие военным комиссариатам по организации оповещения, доставки граждан на призывные комиссии и призывные пункты.

Распоряжением утвержден перечень медицинских организаций, в которых будет проводиться обследование и лечение призывников.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал Указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря. В рамках осенней призывной кампании ряды Вооруженных Сил России в этом году пополнят 133 000 молодых людей от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

Отметим, в осенний призыв-2023 Тюменская область отправила на службу более 1 600 человек, в весеннюю кампанию этого года - 1 800.