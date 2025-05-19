Мошенники ищут новые методы обмана и теперь направляют россиян за микрозаймами

Злоумышленникам становится всё труднее обходить банковские антифрод-системы, поэтому они чаще используют схемы с хищением наличных и ценностей, а также направляют жертв за займами в МФО.

По данным Сбера, телефонные мошенники с начала 2025 года стали реализовывать схемы обмана, в которых направляют россиян за займами в микрофинансовые организации (МФО). В том числе за аналогичный период увеличились случаи хищений с помощью курьеров наличных средств и драгоценностей.

Злоумышленники меняют схемы и переходят в офлайн-каналы на фоне усиления систем противодействия мошенничеству в банковской сфере ― им всё труднее реализовывать схемы с использованием банковских сервисов и приложений. Подозрительные транзакции сегодня оперативно выявляются и приостанавливаются.

Эффективность системы противодействия мошенничеству Сбера достигла 99,9%, другие крупные банки также уделяют большое внимание защите своих клиентов. Таким образом, злоумышленники сосредотачивают свои усилия на схемах с хищением наличных и ценностей, а также заставляют жертв обращаться в МФО за займами. В этом случае суммы хищений меньше, чем ранее, но средства получить гораздо легче, чем в банке. Поэтому шансы на успех у мошенников увеличиваются, количество подобных случаев и далее может продолжить расти. В случае если человека удаётся полностью финансово "истощить", при этом жертва всё ещё находится под сильным влиянием, злоумышленники могут заставить совершить нападение на МФО с целью ограбления и дальнейшей передачи денег мошенникам. Это преступление, и совершивший нападение понесёт уголовное наказание.

Сбер напоминает, что нельзя совершать никаких действий по указанию незнакомцев. Избежать общения с мошенниками поможет бесплатный определитель мошенническим номеров, который доступен для установки в мобильном приложении СберБанк Онлайн для Android. Сервис определит и поможет заблокировать мошеннические и спам-звонки по телефону и в мессенджерах. Чекап безопасности — это подключить базовый набор сервисов Сбера: "Определитель номера", "Антивирус" и "Близкие рядом". Всего в приложении СберБанк Онлайн доступно порядка 20 сервисов безопасности.

Киберграмотность также является одной из наиболее эффективных превентивных мер противодействия. Узнать о распространённых мошеннических схемах и способах защиты от них можно на портале Сбера по киберзнаниям "Кибрарий".