Спрос на посуточную аренду квартир вырос в Тюмени в майские праздники

В Тюменской области по сравнению с прошлыми майскими праздниками количество бронирований квартир выросло на 54%, а предложение в этом сегменте увеличилось на 21%, при этом плата за аренду в сравнении с другими регионами России остается значительно невысокой - 3,2 тысячи рублей за сутки, сообщили в Авито Путешествия.

По данным сервиса бронирования жилья Авито Путешествия, в этом году на майские праздники россияне забронировали на 63% посуточных объектов недвижимости больше, чем в 2024-м: посуточные квартиры стали востребованнее на 58%, загородные объекты — в 2,1 раза.

В сегменте посуточной аренды квартир самыми популярными направлениями на майские праздники стали Краснодарский край (доля от всех бронирований по России - 8%), Санкт-Петербург (7%), Москва и Татарстан (по 6%), а также Мособласть (4%). Среди топ-15 регионов по числу бронирований дешевле всего снять квартиру на майских было в Самарской (3100 рублей), Тюменской (3200 рублей), Новосибирской и Свердловской областях (по 3300 рублей). Самые высокие цены аналитики зафиксировали в Волгоградской (6200 рублей) и Нижегородской областях (5900 рублей), Татарстане (5700 рублей), Москве (5300 рублей) и Санкт-Петербурге (5200 рублей).

Спрос на посуточную аренду квартир вырос во всех регионах из топ-15. Самая заметная динамика: в Крыму (рост в 2,3 раза), Волгоградской области (в 2,2 раза), Свердловской (+81%), Ростовской (+73%) и Самарской областях (+71%). Количество доступных для бронирования объектов по сравнению с прошлыми майскими праздниками также увеличилось во всех субъектах РФ рейтинга: сильнее всего в Волгоградской (+49%), Калининградской (+40%), Нижегородской (+38%) и Самарской областях (+30%), а также в Москве (+29%). Подробнее — в таблице 1.

Посуточное загородное жилье на майских праздниках чаще всего снимали в Московской (13% от всех бронирований) и Ленинградской областях (10%), Карелии и Краснодарском крае (по 5%). Самые доступные цены на такие объекты были зафиксированы в Ростовской (2700 рублей) и Тверской областях (3200 рублей), Татарстане (8400 рублей), Карелии (8500 рублей), Ярославской (9000 рублей) и Свердловской областях (9200 рублей). Дороже всего посуточная аренда загородного жилья в майские праздники была в Башкортостане (13 700 рублей) и Краснодарском крае (12 700 рублей).

Интерес к посуточной аренде таких объектов вырос во всех регионах из топ-15: в Башкортостане и Самарской области — в 2,7 раза, в Челябинской области — в 2,2 раза, в Татарстане, Республике Алтай, Свердловской, Ростовской и Московской областях — в 2,1 раза. Предложение год к году также увеличилось во всех отчетных субъектах РФ: сильнее всего в Самарской области (+60%), Татарстане (+55%), Башкортостане (+51%), Ленинградской (+48%), Свердловской (+43%) и Московской областях (+40%). Подробнее — в таблице 2.

Как квартиры, так и загородные объекты в эти майские праздники россияне снимали на двое суток, а останавливались в среднем втроём и впятером соответственно.