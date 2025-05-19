В Тюменской области началось электронное предварительное голосование "Единой России"

С 19 по 25 мая жителям предстоит избрать тех кандидатов, кто представит партию "Единая Россия" на сентябрьских дополнительных выборах в Тюменскую городскую думу по одномандатным избирательным округам № 10 и № 12, Тобольскую гордуму и думу Тюменского муниципального округа. Голосование проходит по открытой и конкурентной модели на сайте PG.ER.RU, регистрацию избирателям необходимо пройти до 23 мая.

Руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова подчеркнула особенность предварительного голосования в этом году: среди кандидатов — участники СВО и волонтеры, задействованные в гуманитарной миссии партии в новых регионах, а также действующие депутаты, партийные активисты, студенты, представители крупных предприятий и социальной сферы.

"Среди заявленных кандидатов есть и участники кадрового проекта “ПолитСтарт”, который помогает выявить людей с активной жизненной позицией, и дать необходимые знания тем, кто готов попробовать свои силы в общественно-политической деятельности. В 2025 году в Тюменской области проект проводится на уровне выборов в Тобольскую городскую думу, его участниками стали 99 человек", — дополнила Ольга Швецова.

Единый день голосования пройдет 14 сентября. От "Единой России" в нем примут участие победители предварительного голосования.

"Единая Россия" — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные.