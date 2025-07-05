В Тобольске проведут Фестиваль сибирских историй

11-15 сентября в Тобольске пройдет Фестиваль сибирских историй, где презентуют три новых проекта: большую сибирскую медиаэкспедицию имени Беринга "По следам командора", опен-колл для композиторов, вдохновленных Сибирью, "Читапортацию Мити М.".

Как рассказала руководитель пресс-службы фестиваля сибирских историй Ольга Чумичева, событие собирает и рассказывает истории о загадочной и до сих пор до конца не открытой большой Сибири — от Уральских гор до Тихого океана. В этом помогают истории ученого-сибиряка Дмитрий Менделеева и путешественника-мореплавателя Витуса Беринга, чья научная экспедиция стартовала в Тобольске, завершила эпоху великих географических открытий, но саму Сибирь лишь приоткрыла.

На фестивале представят новую сказку, детский спектакль, комикс, развивающую компьютерную игру, главным действующим лицом которых является современный аватар Дмитрия Менделеева. По словам автора сказки Андрея Гельмизы, герой Митя М. приглашает детей присоединиться к своим увлекательным читапортациям и открыть книгу как игровую приставку к своему воображению.

Большая сибирская медиа-экспедиция имени Беринга "По следам командора" — исследовательский проект, задача которого - вновь рассказать про большую Сибирь. На фестивале сибирских историй в Тобольске ему дадут официальный старт. В проект вовлечены писатели, ученые, музыканты, художники. Вместе с партнерами программы они представят Сибирь во всевозможных жанрах, форматах и на всех платформах.

Также в дни проведения фестиваля тоболяки и гости города услышат музыкальные произведения, вдохновленные Сибирью. Напомним, ранее фестиваль сибирских историй и Союз композиторов России объявили опен-колл для композиторов. Музыкальное произведение для струнного квартета (трио, дуэта или соло) можно представить к рассмотрению не позднее 10 июля. Возрастных ограничений для участников нет. Три лучших произведения прозвучат в Тобольске в интерпретации солистов OpensoundQuartet — экспертов в области современного исполнительства. Победители получат денежный приз в размере 50 тыс. рублей, - сообщает Тюменская линия.

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