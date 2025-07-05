Тюменская молодежь отправится на форум "БерегА" в Астраханской области

8 сентября в Астрахани стартует молодежный образовательный форум Южного федерального округа "БерегА", он соберет 300 участников: школьников, студентов и молодых специалистов.

Представители молодежи смогут получить практические навыки и завести полезные знакомства в сфере профессионального образования. Подать заявку можно до 12 июля на платформе "Молодежь России".

В форуме примут участие люди от 14 до 35 лет из России и других стран. Здесь пройдут мастер-классы и лекции, которые помогут им лучше понять запросы работодателей и подготовиться к трудоустройству. Тюменцы получат здесь не только знания и навыки, но и инструменты для начала профессиональной карьеры. Они смогут выбрать одно из тематических направлений:

— Гостеприимство: повара, бармены, кондитеры, экскурсоводы;

— Стройка: архитекторы, инженеры-строители, проектировщики;

— Эксплуатация: управляющие по эксплуатации многоквартирными домами и торговыми центрами, специалисты по благоустройству;

— АГРО: агрономы, ветеринары, управляющие производством;

— Креатив: графические дизайнеры и 3D-моделлеры.

— Форум оставил самые яркие впечатления! Особенно порадовала дружеская атмосфера и возможность познакомиться с активными ребятами из разных регионов России и Прикаспийских стран. Каждый день был насыщен полезными мероприятиями: от профессиональных мастер-классов до вечерних прогулок по волжской набережной. Особенно запомнились моменты вручения грантов и практические занятия по составлению резюме. Рекомендую всем молодым специалистам посетить этот форум. Здесь вы получите ценные знания, найдете соратников и сможете воплотить свои идеи в жизнь, — рассказала Мария Шуляк, участница форума "БерегА" 2024 года.

На форуме также пройдет специальная смена "Каспийский мост профессий" для молодежи из стран Каспийского региона — Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, - сообщает КП-Тюмень.

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