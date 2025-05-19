Массовый фестиваль "Тюмень сильная" собрал атлетов из 40 регионов РФ

Фестиваль "Тюмень сильная" – одно из самых ярких спортивных событий региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников и гостей турнира.

В эти выходные фестиваль прошел уже в четвертый раз, объединив на соревнованиях по пауэрлифтингу, стритлифтингу, гиревому спорту, воздушной гимнастике, боксу, соревнованиях по русской борьбе на опоясках и рубке шашкой атлетов из 40 регионов России. В рамках фестиваля был впервые организован Кубок России по силовому экстриму с участием около ста спортсменов из 25 регионов.

На фестивальной площадке у Выставочного зала для тюменцев и гостей города прошла патриотическая акция "Герои вчера, герои сегодня": выставка, страйкбольный тир, интерактивный мастер-класс по тактической медицине. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год защитников Отечества "Тюмень сильная" обретает особое символическое значение. Ведь спортивные достижения, рекорды, преодоление себя – это тоже подвиг. Стране нужны сильные духом и телом люди, готовые защищать наши ценности", – прокомментировал событие губернатор Александр Моор.

По словам главы города Максима Афанасьева, мероприятие стало неотъемлемой частью городского бренда, символизируя здоровье, силу духа и единство тюменцев. Ведущий фестиваля Дмитрий Губерниев подчеркнул важность события, отметив, что "Тюмень сильная" является визитной карточкой города. "Уникальность площадки заключается в её доступности для всех! Здесь встречаются легендарные спортсмены, олимпийские чемпионы, мастера спорта, молодые таланты и любители физической активности. Профессионалы делятся своим опытом, вдохновляя новичков и укрепляя спортивное сообщество Тюмени", - отмтеил Афанасьев.